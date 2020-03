ENSLAVED besingt die Unterwelt, aber erst im Herbst

Auch wenn sie ja gar nicht mehr so böse sind wie früher, wird das kommende Album der Norweger "Utgard" heißen. Allerdings werden wir erst im Herbst 2020 in den Genuss kommen, denn ENSLAVED und Nuclear Blast haben den Release gemeinsam auf diese Zeit terminiert.

"Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns zusammen mit unserem Label Nuclear Blast dazu entschlossen, die Veröffentlichung von 'Utgard' in den Herbst zu schieben. Wie ihr euch vorstellen könnt, mussten wir den gesamten Zeitplan daraufhin schnell anpassen! Wir verstehen sehr gut, dass es ziemlich verwirrend ist, einen Videoteaser zu sehen und nichts geschieht. Heute können wir euch mitteilen, dass unsere erste Single und das dazugehörige Video am 22. Mai entscheinen wird und wir können es gar nicht erwarten, diese neue Musik mit euch zu teilen! Wir sind uns sicher, dass ihr versteht - diese Entscheidung ist gerade die beste.



In der Zwischenzeit möchten wir euch gerne etwas mehr über das 'Utgard' Cover Artwork erzählen. Es ist das neunte Album Cover Artwork in Folge von Truls Espedal - und wie das Album selbst ist es mit der Ausrichtung von ENSLAVED genau auf einer Wellenlänge. Es ist ein Stück Kunst, welches ein unglaubliches Konzept wiederspiegelt, ebenso wie eine Band, die lyrisch wie philosophisch inspirierter ist als je zuvor. Dass Truls ein Meister seiner Kunst ist, das hat sich schon lange herumgesprochen, doch mit seiner Interpretation unseres 'Utgard' hat er sich selbst übertroffen. Schaut euch einfach einmal die Farben und die Technik an, die er genutzt hat, um die Tiefe und Größe des Horizonts darzustellen. Der perfekte Reisegefährte in bisher unerkundete Territorien."

Aber zuvor können wir die Band noch live erleben, am 1. April auf dem "Verftet online music festival" in USF, Bergen, am 1. April. Da die Konzerte ohne Publikum stattfinden werden, kann man auf bt.no oder youtube dabeisein. Genaue Links liegen uns noch nicht vor.

"Als uns der alte Bergenser Fuchs Mikal Telle gefragt hat, ob wir sein und USF's wundervolles Festival unterstützen wollten, lautete unsere Antwort "Ja und danke fürs Fragen", noch ehe er den Satz beendet hatte. Natürlich juckt es uns in den Fingern zu spielen, gerade jetzt, wo die Welt der Livemusik aufgehört hat, sich zu drehen, doch wir sahen vor allem auch die Chance, unsere Livemusik so all den fantastischen Fans da draußen zu präsentieren - natürlich sind die Studioaufnahmen ein Teil des Mosaiks, aus dem ENSLAVED besteht, doch ohne den anderen Teil der hoch-energetischen Shows und den magischen Momenten der Musik, die wir gemeinsam mit unserem wundervollen Publikum kreieren, geraten die Dinge außer Balance. Nun haben wir die Chance, diese Balance für die Zeit eines virtuellen Auftritts mit euch wiederherzustellen - und Zeit ist Zeit, egal, in welcher Form man sie miteinander teilt, nicht wahr? Wir sehen uns im Äther!"