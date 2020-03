CIRITH UNGOL - zweite Hörprobe zum neuen Album

Vom Pass der Spinne her sind Töne zu vernehmen, erfreuliche Töne, eine neue Weise wie aus alten Tagen. Ende April kommt "Forever Black", das neue Album der Epiker CIRITH UNGOL, und hier ist die zweite Hörprobe hierzu als YouTube-Stream. Es handelt sich um Track Nr. 8, namentlich 'Before Tomorrow'. Join the Legion!





https://www.youtube.com/watch?v=M9BWJbRv5Ms