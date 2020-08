ENTARTUNG: Neues Album

Die deutsche Black-Metal-Band ENTARTUNG hat heute via Dunkelheit Produktionen ein neues Album namens "Maleficae Artes" veröffentlicht. Zum Song 'Bortförd' gibt es ein Video.



Die Tracklist liest sich so:

1. Tower Of Silence

2. Bortförd

3. Un Ciel Bourbeux Et Noir

4. Circle Of Suffering

5. Aufruhr MDXXV

