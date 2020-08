ETERNAL CHAMPION: Neues Album

Die amerikanische Epic-Metal-Band ETERNAL CHAMPION hat ein neues Album angekündigt. Das Werk wird "Ravening Iron" heißen und soll am 20.11.2020 via No Remorse Records erscheinen.

Der Titelsong 'Ravening Iron' wird am 22.08.2020 erstmals bei der 5.Episode von Keep It True Festival TV zu sehen sein. Am 23.08.2020 sollen die weitere Details zum neuen Werk bekannt gegeben werden.