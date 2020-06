ENUFF Z'NUFF mit neuem Album und Vorab-Track!

Die Rockband ENUFF Z'NUFF veröffentlicht am 10.07.2020 via Frontiers Music Srl. das neue Album "Brainwashed Generation".

Die neue Single 'Broken Love' kann man sich hier anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=YR4cFWGIByA

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. The Gospel

02. Fatal Distraction

03. I Got My Money Where My Mouth Is

04. Help I'm In Hell

05. It's All In Vain

06. Strangers In My Head

07. Drugland Weekend

08. Broken Love

09. Go…

10. Winding Road

Und folgende Gastmusiker spielen mit:

Mike Portnoy - Ringo / Beatles replica kit by Tama - Track 5

Daxx "Cheap Trick" Nielsen - Drums Tracks 2, 4, 7, 9

Steve Ramone - Guitar Tracks 2, 8

Tony Fennell - Guitar Track 3

Joel Norman - Piano Track 1

Ace Frehley - Inaudible Lead Guitar Track 7

Donnie Vie - Vox, Guitar Track 6

Vinnie Castaldo – Drums Track 6