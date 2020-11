EPICA: Neues Video und Tourdaten

Am 26. Februar wird "Omega" erscheinen, das neue Studioalbum der Niederländer EPICA. Wir dürfen schon einmal die zweite Single hören, die auf den Namen 'Freedom - The Wolves Within' hört:

Gitarrist Mark Jansen kommentiert: "Der Song basiert auf einer alten Geschichte über einen Kampf zwischen zwei Wölfen. Ein weiser Cherokee erzählt seinem Enkel über das Leben: Er sagt dem Jungen: "In mir wütet ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Ein Wolf ist böse; er verkörpert Wut, Neid, Leid, Bedauern, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Ablehnung, Unterlegenheit, Lügen, falschen Stolz, Überheblichkeit und Ego. Der andere Wolf ist gut, fröhlich, friedlich und verkörpert Liebe, Hoffnung, Ruhe, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Wohltätigkeit, Großzügigkeit, Wahrheit, Mitgefühl und Vertrauen. Dieser Kampf findet in jedem von uns statt und wie er ausgeht, wird sich auf die Welt um uns herum auswirken."

Der Junge wird neugierig und fragt seinen Großvater, welcher Wolf gewinnen wird. Der alte Cherokee antwortet nur "Der, dem du mehr zu fressen gibst."

Was wir sein wollen und was wir in die Welt um uns herum widerspiegeln hängt davon ab, welchen der Wölfe wir mehr füttern und auch von der Kontrolle, die wir über unsere inneren Wölfe besitzen. Werden wir sie in Zaum halten können oder werden sie stattdessen uns beherrschen?"

Dazu gibt es eine Challenge mit drei Zielen, nämlich 400.000 Views auf Youtube, 200.000 Streams und 600.000 Followers auf Spotify. Bei jedem erreichten Ziel wird die Band die Patenschaft für zwei Wölfe durch den WWF übernehmen.

Im März dürfen wir das Ganze hoffentlich auch live erleben:

EPICA auf der "The Epic Apocalypse Tour 2021" mit APOCALYPTICA, WHEEL

01.03.2021 D Berlin – Columbiahalle

02.03.2021 D Leipzig - Haus Auensee

03.03.2021 D Hannover – Capitol

05.03.2021 CH Zürich – Komplex

06.03.2021 D München – Tonhalle

07.03.2021 I Milan - Fabrique

08.03.2021 CH Lausanne – Metropole

10.03.2021 HU Budapest - Barba Negra

11.03.2021 AT Wien - Gasometer

12.03.2021 CZ Brno - Hala Vodova

13.03.2021 PL Warsaw – Progresja

14.03.2021 PL Gdansk - B90

17.03.2021 D Hamburg – Docks

18.03.2021 DK Copenhagen - Amager Bio

20.03.2021 S Stockholm – Berns

21.03.2021 N Oslo – Sentrum

01.04.2021 FIN Helsinki - Ice Hall

07.04.2021 P Lisbon – Coliseum

08.04.2021 E Madrid - La Riviera

09.04.2021 E Murcia – Gamma

11.04.2021 E Barcelona – Razzmatazz

12.04.2021 F Toulouse – Bikini

13.04.2021 F Paris – Zenith

14.04.2021 B Brussel - Ancienne Belgique

16.04.2021 UK Nottingham - Rock City

17.04.2021 UK Glasgow - O2 Academy

18.04.2021 UK Bristol - Anson Rooms

20.04.2021 D Cologne - Carlswerk Victoria

21.04.2021 D Ludwigsburg - MHP arena

22.04.2021 D Wiesbaden – Schlachthof

24.04.2021 LUX Luxembourg - Den Atelier

25.04.2021 NL Amsterdam - AFAS Live

27.04.2021 UK London – Roundhouse

28.04.2021 UK Manchester - O2 Academy

Wer das erste Video des Albums zu dem Song 'Abyss Of Time' nochmal sehen will, hier ist es:

