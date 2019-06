EQUILIBRIUM: Albumtrailer und digitale Single

"Renegades" wird am 16. August veröffentlicht werden. Jetzt gibt es schon den Titeltrack digital zu kaufen und das Lied 'Lost Generation' für alle zu hören: Youtube.

Die deutschen Folk-Metaller werden Anfang 2020 auch auf Tour gehen:

LORD OF THE LOST, NAILED TO OBSCURITY, OCEANS (*)

17.01. D Leipzig - Hellraiser*

18.01. D Berlin - Festsaal Kreuzberg*

19.01. D Wiesbaden - Schlachthof*

21.01. F Paris - Le Trabendo

22.01. F Toulouse - Le Metronum

23.01. E Madrid - Sala Caracol

24.01. E Barcelona - Sala Bóveda

25.01. F Lyon - Ninkasi Kao

26.01. D Lindau - Club Vaudeville*

28.01. H Budapest - Dürer Kert

29.01. PL Krakow - Klub Kwadrat

30.01. A Wien - Szene

31.01. D München - Backstage (Werk)*

01.02. CH Pratteln - Z7*

02.02. CZ Prague - Nová Chmelnice

04.02. N Oslo - John Dee

05.02. S Stockholm - Fryshuset

06.02. DK Copenhagen - Pumpehuset

07.02. D Köln - Essigfabrik*

08.02. D Stuttgart - LKA Longhorn*

09.02. D Hannover - Capitol*

11.02. D Saarbrücken - Garage*

12.02. D Nürnberg - Hirsch*

13.02. NL Eindhoven - Dynamo

14.02. UK London - O2 Academy Islington

15.02. UK Birmingham - HRH Metal IV

16.02. B Vosselaar - Biebob

Tickets gibt es bereits auf der Bandseite.