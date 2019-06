POLAR kommt auf Tour mit verschiedenen Bands

Die britischen Core'ler werden im Juni auf Tour gehen und ein paar Festivals spielen:

20.06. FR Paris - Boule Noir w/ CRYSTAL LAKE

21.06. DE Jun Mergener Hof w/ CRYSTAL LAKE

22.06. DE Dortmund - JungYard w/ CRYSTAL LAKE

24.06. IT Milan - Serraglio Club w/ THE AMITY AFFLICTION

25.06. AU Salzburg - Rockhouse w/ THE AMITY AFFLICTION

26.06. DE Schweinfurt - Alter Statbahnhof w/ CRYSTAL LAKE

29.06. NL Ysselsteyn - Jera On Air

30.06. UK London - The Dome w/ POLARIS

11.07. CZ Vele - Mezirici Fajtfest

02.08. UK Guildford - Radar Festival

17.08. DE Trier - Summerblast Festival

Die aktuelle Scheibe "Nova" ist im Nuclear Blast Shop zu bestellen.