ERADICATOR: Neues Album im März

Wir haben bereits vermeldet, dass GODSLAVE eine neue Langrille am Start haben wird, doch ebenfalls am 9. März werden die Labelkollegen ERADICATOR das Album "Into Oblivion", das vierte Album der Sauerländer, raushauen (kleiner Wink mit dem Zaunpfahl: Man könnte dann beide beim Label Green Zone Music bestellen und Porto sparen - allerdings scheint es noch keinen Webshop zu geben, aber das kommt sicher noch). Zur kleinen Einstimmung hören wir nochmal 'Manipulhate' von "Slavery": Youtube.

Quelle: Gordeon Redakteur: Frank Jaeger Tags: eradicator into oblivion