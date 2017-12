Keep It True: EXHORDER ist Co-Headliner

Kurz vor Weihnachten präsentieren die Veranstalter des "Keep It True"-Festivals den Co-Headliner für den Samstag der ausverkauften 2018er-Auflage des Festivals. Die reformierten US-Thrasher EXHORDER schicken sich an, der Tauberfrankenhalle heimzuleuchten und dort ihren ersten Deutschland-Auftritt seit der Reunion zu spielen.



Das Billing des "KIT XXI" sieht nun wie folgt aus:



HEAVY LOAD (SWE)

(First Show In 33 Years)

FLOTSAM & JETSAM (USA)

(World exclusive first and only "Doomsday For The Deceiver" in its entirety show)

EXHORDER (USA)

RAVEN (UK/USA)

(Special First Three Albums Show)

HITTMAN (USA)

(exclusive Reunion Show)

WINTERHAWK (USA)

GRIM REAPER (UK)

SIREN (USA)

(Exclusive One Off Show)

BLIND ILLUSION (USA)

(Playing "The Sane Asylum in its entirety)

SARACEN (UK)

CEREBUS (USA)

BLASPHEME (FRA)

ALIEN FORCE (DEN)

TAIST OF IRON (USA)

STALKER (NZE)

IRONFLAME (USA)



Tauberfrankenhalle Lauda-Königshofen

27. + 28. April 2018

