EREB ALTOR - siebtes Album

Schwedens BATHORY-Epigonen EREB ALTOR werden am 20.09.2019 ihr siebtes reguläres Studioalbum "Järtecke" über Hammerheart Records in allerlei Formaten (Digi-CD/LP/Picture-LP/MC/Digital) an den Start bringen, und der Promoter ist sehr vom Schaffen der Band überzeugt, lobt er doch in den höchsten Tönen und bezeichnet die neue Hörprobe auf YouTube ohne Umschweife als besten EREB ALTOR-Song aller Zeiten und als zukünftigen Klassiker... doch hört selbst:





Glaubt man der recht dick auftragenden Promoinfo, dann sollte der Song selbst Meister Quorthon in Walhalla ein Lächeln ins Antlitz zaubern, wie vielleicht auch 'With Fire In Our Heart', zu dem die Schweden sogar einen Kurzfilm gedreht haben:





Wir lassen die zum Unbill der Einheimischen errichtete Kirche notgedrungen in Asa Bay, finden das Gebotene einfach "nur" sehr gut und freuen uns entsprechend auf das kommende Album, das ganz offenbar verspricht, die Fans der Band einmal mehr zufrieden zu stellen.