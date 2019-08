IMAGIKA - Comeback mit neuem Album und Deal bei Dissonance

Die kalifornischen Power-Thrasher IMAGIKA sind seit einiger Zeit wieder beisammen und haben mit Dissonance Productions ein neues Label gefunden, über das am 13.09.2019 - nach satten zehn Jahren des Wartens - ihr neues Album "Only Dark Hearts Survive" erscheinen wird und ab sofort via Plastic Head vorbestellt werden kann. Mit von der Partie sind wieder Steve Rice an der Gitarre, Norman L Skinner III am Mikro und Jim Pegram am Bass, während das Schlagzeug dieses Mal von Matt Thompson (KING DIAMOND) bedient wird.

Wer sich davon überzeugen will, dass die Kalifornier nichts verlernt haben, der kann sich direkt mal die Hörprobe auf YouTube einverleiben:





Hier die Trackliste des Albums:



1. Where Our Demons Dwell

2. Cast Into Damnation

3. Prisoner Of Fate

4. Suffocate On Hate

5. The Spiteful One

6. The Faceless Rise

7. Firefight

8. Only Dark Hearts Survive