ETERNAL CHAMPION: Details zum neuen Album

Nachdem Anfang August die amerikanische Epic-Metal-Band ETERNAL CHAMPION das neue Album "Ravening Iron" angekündigt hat, folgen nun weitere Details. Neben der Tracklist und dem Cover wurde bereits der Song 'Ravening Iron' veröffentlicht. Das Werk wird am 20.11.2020 via No Remorse Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. A Face in the Glare

2. Ravening Iron

3. Skullseeker

4. War at the Edge of the End

5. Coward's Keep

6. Worms of the Earth

7. The Godblade

8. Banners of Arhai

