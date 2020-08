ARROGANZ: Zweite Single 'Sleepless Forever' veröffentlicht

Nachdem die Death-Metal-Band ARROGANZ im Frühjahr einen Vertrag bei Supreme Chaos Records unterzeichnet hat, erscheint am 02.10.2020 das neue Album "Morsus". Nachdem daraus bereits im Juli die Single 'Morsus' veröffentlicht wurde, folgt nun mit 'Sleepless Forever' der zweite Song. Das Album bereits vorbestellt werden.

Die Tracklist liest sich so:



1. Anodynon

2. Morsus

3. Pain & Light

4. Sleepless Forever

5. Dead Man Galaxy

6. In$Ide $uicide

7. Aurora Arroganz

8. Guillotinen

9. Sickpeopledie.

10. Next Level Satan

11. 553

12. Praise Death = Feast Life

13. I Dealt With The Devil