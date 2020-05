EUPHORIA: Debütalbum erscheint im Juni

Die Sängerin Chrisanthi und der Gitarrist Tony Kash bilden die Rockband EUPHORIA und werden am 19.06.2020 ihr gleichnamiges Debütalbum "Euphoria" via ROAR! - Rock Of Angels Records veröffentlichen. Die aus New York stammenden Musiker kredenzen eine Mischung aus Rock und Hardrock.



Die Tracklist liest sich so:

1. Higher

2. Looking For Love

3. Heaven's A Breath Away

4. Bitter & Wise

5. Whisper A Prayer

6. Survivors

7. Edge Of The World

8. Victims Of Circumstance

Quelle: Rock Of Angels Records Redakteur: Swen Reuter Tags: euphoria chrisanthi tony kash rock of angels records