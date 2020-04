EURYNOMOS - Debütalbum wenn

Das schon seit vergangenem Jahr angekündigte Full-Length-Debüt von EURYNOMOS ist nun endlich in trockenen Tüchern und soll über Iron Pegasus erscheinen, sobald sich die Weltlage nach Abklingen der schlimmsten Corona-Auswirkungen wieder normalisieren wird. Das Album wird den Titel "From The Valleys Of Hades" tragen und auf dem Cover ein Tier tragen, dass heute so viel Schrecken verbreitet, wie seit der Erstveröffentlichung von Bram Stokers "Dracula" nicht mehr.



Natürlich erwarten wir nichts weiter als brachialen, finsteren Black-Thrash, welcher der 7"-Trilogie der vergangenen Jahre in nichts nachsteht.

Quelle: Iron Pegasus Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: eurynomos iron pegasus okkulto desaster from the valleys of hades