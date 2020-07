EVANESCENCE - Videopremiere heute!

EVANESCENCE bringt in diesem Jahr ihr neues Album "The Bitter Truth" auf den Markt. Heute feiert die nächste Single 'The Game Is Over' Premiere, nachdem zuvor bereits 'Wasted On You' präsentiert wurde. Parallel zum Video wird es auch ein Fan Q & A geben, bei dem Sängerin Amy Lee die Fragen der Fans beantworten wird.



„In diesem Lied geht es um das Gefühl, die Fassade satt zu haben“, erklärt Amy Lee. „Die Verkleidungen, die wir für andere tragen, damit sie sich wohl fühlen. Die inneren Gefühle sind so anders als die, die wir nach außen zeigen, damit sie in die Grenzen dessen passen, was sozial akzeptabel ist oder damit sich die Umgebung nicht unangenehm oder zu ‚komisch‘ fühlen muss. ‚The Game Is Over‘ ist mein Vorsatz, den ich laut ausspreche, dass ich nach außen hin viel mehr von meinem wirklichen, inneren Selbst zeigen werde – dass ich es nicht mehr einsperren werde, weil ich es einfach nicht mehr zurückhalten kann. Es ist auch ein Gebet, besser zu werden, sich nicht so durcheinander, eingesperrt und innerlich verletzt zu fühlen“.



Hier der Link zur Premiere, die HEUTE um 18.00 stattfindet:

