THE HU - Mongolische Band mit Akustik-Video

'Shireg Shireg' lautet der Titel des neuen Videos von THE HU. Die erfolgreichste mongolische Rockband veröffentlicht dazu aktuell ein Akustik-Video. Der Song stammt vom neuen Album “THE GEREG DELUXE”.



Am vergangenen Wochenende spielte The HU nach ihrer ausverkauften Welttournee eine Show im White Rock Center in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar. Die Show diente zur Unterstützung der mongolischen Covid-19-Hilfe und wurde live über den staatlichen TV Sender MNB ausgestrahlt. Dabei konnten Spenden in Höhe von 53 Millionen MNT (ca. 19.000 US Dollar) generiert werden.

“THE GEREG DELUXE” TRACKLISTING

1. The Gereg (4:54)

2. Wolf Totem (5:38)

3. The Great Chinggis Khaan (4:32)

4. The Legend of Mother Swan (5:25)

5. Shoog Shoog (4:01)

6. The Same (5:27)

7. Yuve Yuve Yu (4:42)

8. Shireg Shireg (5:47)

9. Song of Women (7:16)

10. Wolf Totem (feat. Jacoby Shaddix of Papa Roach) (5:17)

11. Yuve Yuve Yu (feat. From Ashes To New) (4:13)

12. Song of Women (feat. Lzzy Hale of Halestorm) (5:49)

13. Shireg Shireg (acoustic) (5:47)

14. Yuve Yuve Yu (acoustic) (4:43)

15. Shoog Shoog (acoustic) (3:51)