EVANESCENCE: Frauen-Power auf 'Use My Voice'

Amy Lee zeigt ihre Stimmkraft auf der neuen Single 'Use My Voice' ihrer Band EVANESCENCE und wird dabei von den weiteren starken Stimmen von Taylor Momsen von THE PRETTY RECKLESS, Lzzy Hale von HALESTORM, Violinistin Lindsey Stirling, Deena Jakoub von VERIDIA, Sharon den Adel von WITHIN TEMPTATION, Amys Schwestern Carrie South und Lori Lee Bulloch sowie Amy McLawhorn, der Frau von EVANESCENCE-Gitarrist Troy McLawhorn:

Sängerin Amy Lee sagt: "Dies ist eine Ära des Erwachens, eine Zeit, die von kraftvoller Schönheit geprägt ist. Ich habe die Hoffnung, andere dazu zu inspirieren, nach der Wahrheit zu suchen, ihre eigenen Stimmen zu finden und sie zu benutzen, so wie ich meine benutze. Lass niemanden für dich sprechen. Das kannst nur du selbst."

Mit dem Lied unterstützt EVANESCENCE außerdem eine Aktion von HeadCount, einer überparteilichen, gemeinnützigen Wählerregistrierungsorganisation, die unter dem Motto des Songs amerikanische Bürger ermutigt, ihren Wählerregistrierungsstatus zu überprüfen oder zu aktualisieren.

Das Lied wird auch auf dem kommenden, neuen Album der Band stehen, das den Titel "The Bitter Truth" tragen wird.