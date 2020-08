SILENT SHADOWS: Debüt-EP erstmals auf CD

Aus West Haven, Connecticut stammte diese Formation, die sich in den späten 90er Jahren formierte. Mit dabei war unter anderem Duke Gunn, der zuvor bei BEYOND REALITY die dicken Saiten rupfte. Wirklich bekannt konnte SILENT SHADOWS zwar nicht werden, ihre Debüt-EP "Transitions" schaffte es 1999 aber immerhin auch über den großen Teich.

Da es bei dieser einzigen Veröffentlichung bleiben sollte (die Band machte danach lediglich mit Sampler-Beiträgen auf sich aufmerksam, unter anderem auf einem QUEENSRYCHE-Tribute-Sampler sowie auf einem der legendären "Powermad"-Compilations von MYSTIC FORCE-Basser Keith Menser), fällt der von Arkeyn Steel vor kurzer Zeit aufgelegte Re-Release spielzeittechnisch entsprechend schmal aus.

Immerhin aber konnte man die EP um drei Demo-Tracks aus dem Jahr 2000 aufwerten, weshalb die Tracklist folgendermaßen aussieht:

1. The Suffering

2. She Kissed Jesus

3. Out in the Cold

4. Lonely

5. Secrets

6. 10 Days

7. Enslaved

8. Yesterday's Twilight

Wer sich einen Höreindruck von SILENT SHADOWS verschaffen möchte, kann das hier tun: