EVERGREY: neues Album

Die Schweden von EVERGREY veröffentlichen am 25. Januar ihr elftes Studioalbum "The Atlantic". Darauf zu hören gibt es wie gehabt düsteren Melodic Metal, der dieses Mal in Form von zehn Stücken daherkommt. Inhaltllich vollendet es die zuvor begonnene Atlantis-Trilogie.



