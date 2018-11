UNDERTOW: 'Empire' Lyrik-Video online

Die megasympathischen Schwaben von UNDERTOW beglücken ihre treue Anhängerschaft in Form eines neuen Lyrik-Videos vom aktuellen "Reap The Storm" Album. Zusätzliche Aufwertung erfährt 'Empire' durch einen Gänsehaut erzeugenden Gastbeitrag von END OF GREEN Sänger Michelle Darkness. Youtube.

