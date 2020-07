EVOKE: Details zum Debütalbum

Die norwegische Thrash-Metal-Band EVOKE wird am 28.09.2020 ihr Debütalbum "Seeds Of Death" via Pulverised Records veröffentlichen. Dazu wurde neben dem Cover und der Tracklist der erste Song 'Seeds Of Death' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Deadly Revenge

2. Seeds Of Death

3. Souls Of The Night

4. Leviathan’s Victory

5. Wrathcurse

6. Demons Of War

7. Satanic Rebirth

