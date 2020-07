UNANTASTBAR: Neuer Song 'Für immer wir zwei' veröffentlicht

Die Südtiroler Rockband UNANTASTBAR hat mit 'Für immer wir zwei' einen neuen Song inklusive Video veröffentlicht. Das Lied stammt vom neuen Album "Wellenbrecher", welches am 28.08.2020 via Rookies & Kings / Soulfood erscheint.



Die Band sagt zum neuen Stück: "Dieser Song wurde für alle geschrieben die daran glauben, dass die Erinnerung an eine gute Zeit -mit all ihren großartigen Bildern- am Ende wertvoller ist, als materieller Besitz. Auch wenn man am Ende nichts wirklich festhalten kann, so sind es die bunten Bilder, die uns auch über das Leben hinaus begleiten… Das Leben leben und Erinnerungen festhalten: Für immer wir zwei!"



Die Tracklist liest sich so:

1. Wir sind die Stimme

2. Ich glaube an mich

3. Rette sich wer kann

4. Flügel

5. Tausend Gedanken, tausend Bilder

6. Für immer wir zwei

7. Deine Hölle, Dein Leben

8. Meine Seele für Dein Herz

9. Alles was zählt

10. Aus der Ferne

11. Uns gehört die Welt

12. Bitte geh nicht

13. Die Geschichte von Stefan

14. Flucht nach vorne

15. Keiner mag Dich

16. Jeder Tag zählt

17. Ich bleibe hier

