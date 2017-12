EXILED - Arizona-Speedster mit Hörprobe zu neuer Scheibe

Die Arizona-Speedster EXILED werden uns kurz nach dem Jahreswechsel ein neues Album servieren, und zwar zehn Jahre nach ihrem Drittling "Blood War" nun das vierte Studioalbum "Ghost In The Winter". Gelandet ist die Truppe aus Phoenix inzwischen beim qualitätsbewussten deutschen Untergrundlabel Killer Metal Records.



Die erste Hörprobe zum aktuellen Stück 'Closing In' zeigt, dass die Band nichts verlernt hat, und sollte Freunde speedigen US-Power-Metals, speziell solche, die an Bands wie HELSTAR oder DESTINY'S END eine Freude haben, auf jeden Fall ansprechen:

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: exiled ghost in the winter closing in