EXPLOSIONS IN THE SKY kommt nach Deutschland

Die instrumentalen Post-Rocker EXPLOSIONS IN THE SKY feiern ihr 20-jähriges Bandjubiläum und nach einer ausgedehnten Amerika-Tour ab September kommen sie Anfang 2020 auch für einige Konzerte nach Europa. Tickets sind am einfachsten über die Verlinkungen auf der Bandhomepage zu erwerben.

01.02.2020 PO Lissabon

02.02.2020 ES Madrid

03.02.2020 ES Barcelona

05.02.2020 IT Bologna

06.02.2020 IT Mailand

08.02.2020 CH Genf

09.02.2020 FR Paris

11.02.2020 UK Bexhill on Sea

12.02.2020 UK Glasgow

13.02.2020 IR Dublin

14.02.2020 UK Manchester

15.02.2020 UK London

26.04.2020 BE Antwerpen

27.04.2020 BE Gent

29.04.2020 CH Zürich

30.04.2020 DE Köln

01.05.2020 NL Utrecht

03.05.2020 DE Berlin

04.05.2020 DE Hamburg