EXTREMA: Erste Hörprobe zum neuen Album

Ihr nächstes Album "Headbanging Forever" haben die Thrasher EXTREMA aus Italien für den 10. Mai angekündigt und Cover und Trackliste vorgestellt:



1. The Call

2. Borders Of Fire

3. For The Loved And The Lost

4. Heavens Blind

5. Pitch Black Eyes

6. Headbanging Forever

7. Believer

8. Invisible

9. Paralyzed

10. The Showdown



In 'For The Loved And The Lost' als Audioclip bei YouTube kann man schon mal vorab reinhören.





