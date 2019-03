TROYEN - neue Single der NWoBHM-Veteranen

Die vor einigen Jahren reformierten NWoBHM-Veteranen TROYEN aus Warrington in der englischen Grafschaft Cheshire werkeln fleißig an einer neuen, noch unbetitelten EP, von der nun auf YouTube eine erste Hörprobe zum Song 'Lady Evil' zur Verfügung steht. Der Song führt uns direkt in die frühen Achtziger zurück, wo die Band auch ihre Wurzeln hat. Seither brachte es die Band auf ein Demo (1981), und seit der Reunion (2014) auf eine Anthology-Compilation und eine Debüt-EP "Storm Child" (2017). Erscheinen soll die neue EP im Juni.







