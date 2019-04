EXTREMA: Video zum neuen Album

Als Audio gab's den Titel schon, jetzt hat die italienische Thrash-Metal-Band EXTREMA bei YouTube einen Videoclip zu 'For The Loved And The Lost' hochgeladen. Das Stück ist vom neuen Album "Headbanging Forever", das am 10. Mai erscheinen soll.





