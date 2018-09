Ein Geburtstags-Tribut an OSSIAN

Eine große Feier steht am 15. September in BUdapest an, wenn OSSIAN eine Dreifach-Show spielen wird (!) aus Anlass des 60. Geburtstages von Sänger Endre Paksi. Ihr Label Hammer Records, das übrigens auch ein Jubiläum hat und 20 wird und dessen erste Veröffentlichung eine OSSIAN-Livescheibe war. hat sich auch etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ohne der Band etwas zu sagen, wurde ein TRibut-Album mit 18 Liedern eingespielt, wobei sich unter den Bands neben 17 ungarischen auch die polnische Kapelle CRYSTAL VIPER befindet, die aber auf ungarisch singt! Ansonsten ist vertreten, as Rang und Namen hat:

A rock katonái (ROAD)

Ahol a szürkeség véget ér (MOBILMÁNIA)

Rocker vagyok (MOBY DICK)

A magam útját járom (DOROTHY)

Ítéletnap (CRYSTAL VIPER)

Éjféli lány (AWS)

Szenvedély (OMEN)

Ahányszor látlak (LEANDER KILLS)

Sörivók (ALCOHOL)

Magányos angyal (MAGÁNYOS ANGYALOK - Kalapács József / Rudán Joe / Bodor Máté / Matláry Miklós / Friskó Péter / Kovács Zoltán / Nagy Dávid)

Soha nem lehet (SUNSET)

Ha Te ott leszel velem (DALRIADA)

Hiszek abban (ROMANTIKUS ERŐSZAK)

Társ a bajban (TALES OF EVENING)

Trianon (HUNGARICA)

Vad bolygó (ARCHAIC)

Acélszív (LORD)

Ítéletnap (TANKCSAPDA)

Hé, Te! (Re-recorded version from the “Utolsó lázadó” EP, the first record that Hammer Records released in 1998.) (OSSIAN)

Der letzte Song ist eine neu aufgenommene Version des Liedes. Wer Interesse hat, kann die CD zusammen mit dem aktuellen "Hammer World"-Heft im Hammer Shop bestellen. Stöbern lohnt sich da übrigens, die eigenen sind im Allgemeinen sehr günstig.

Wir gratulieren OSSIAN und Hammer Records und hören gemeinsam 'Hatvanszor': Youtube.