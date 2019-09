Elche aufgepasst: ENTRAILS will euch wieder an die Gurgel!

Die Schweden-Death-Spezialisten von ENTRAILS werden am 11. Oktober ihr neues Album "Rise Of The Reaper" via Metal Blade Records veröffentlichen. Wer noch nicht weiß, wie so etwas klingt, sollte sich hier den neuen Track 'Crawl In Your Guts' anhören. Elche, die am Leben bleiben wollen, flüchten, denn der Mix von Dan Swanö ist äußerst totwalzend.

