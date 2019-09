THE TRIGGER macht Boom.

'Boom', so heißt der Titel des neuen Videos der serbischen Rocker(innen) THE TRIGGER. Hier ist neben Sängerin Milena Branković auch der MANNTRA-Frontmann Marko Matijević Sekul zu hören. Beide geben uns in diesem Lyric-Video zu verstehen, dass es bald Boom macht, wenn wir Menschen zu raffgierig weiter machen wie bisher. Tja.

Wem dies gefällt, darf gerne nach dem bei Massacre Records veröffentlichten Volllängen-Album "The Time Of Miracles" greifen. Hier geht es zu Kollege Marcels Einschätzung der Musik.

