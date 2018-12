Eric GALES: Neues Album kommt im Februar!

Seit seinen ersten Veröffentlichungen in den frühen 90er Jahren sagt man von ERIC GALES, dass er das Talent besitzt um zu den ganz Großen der Zunft zu zählen. Doch der US-Amerikaner konnte seinem seit Teenager-Tagen anhaftendem Ruf als Gitarrenwunderkind nur bedingt gerecht werden. Zwar kamen seine Alben sowohl bei den Fans als auch bei der Presse immer wieder wieder gut an, diverse Drogeneskapaden sowie eine kurzzeitige Inhaftierung wegen illegalem Waffenbesitz stoppten die Karriere des inzwischen geläuterten und offensichtlich auch gereiften Mitt-40ers immer wieder.

Sein letzter Dreher "Middle Of The Road" brachte ERIC GALES aber sehr wohl wieder aus positivem Grund in die Schlagzeilen, schließlich konnte er darauf vor knapp zwei Jahren als Gitarrist, Sänger und Songwriter brillieren. Daran versucht er nun logischerweise anzuschließen und scheint gehörig motiviert gewesen zu sein, denn schon am 8. Februar 2019 wird sein nächstes Blues-Rock-Epos erscheinen.

Dieses trägt den Titel "The Bookends" und wird folgende Tracks (und Gastbeiträge) enthalten:

1. Intro

2. Something's Gotta Give (feat. B. Slade)

3. Whatcha Gon' Do

4. It Just Beez That Way

5. How Do I Get You

6. Southpaw Serenade (feat. Doyle Bramhall II)

7. Reaching For A Change

8. Somebody Lied

9. With A Little Help From My Friends (feat. Beth Hart)

10. Resolution

11. Pedal To The Metal (feat. B. Slade) (Bonus Track - Remix)

Zu 'Whatcha Gon' Do' gibt es sogar schon ein Video: