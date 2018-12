MASSIVE: Neues Album kommt im Februar, Lyric-Video online

Die "Aussie Beer drinking, foot stomping Rock-n-Rollers", von MASSIVE haben vor wenigen Tagen einen 5-Jahres-Deal bei Off Yer Rocka Recordings unterzeichnet. Als erstes Ergebnis dieser hoffnungsvollen Kooperation kredenzt man uns am 15. Februar "Rebuild Destroy".

Das dritte Album der Jungs, die sich vor allem an der Live-Front (u.a. hatte MASSIVE bereits die Ehre die Bühne vor THE SCREAMING JETS, LIVING COLOUR oder ZZ TOP zu betreten) bereits einen verdammt guten Ruf erspielen haben können, wird erneut ein gefundenes Fressen für alle traditionsbewussten Hard Rock-Fans darstellen.

Die Tracklist sieht folgendermaßen aus:

1. Generation Riot

2. Long Time Coming

3. What You Gonna Do

4. Bullet

5. Roses

6. Face In The Crowd

7. Over And Out

8. Pieces

9. The Wrecking Crew

10. Getting Heavy

11. A Mile In My Shoes

Zu 'Roses' existert auch bereits ein Lyric-Video: