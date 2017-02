Eric GALES: Neues Video als Vorgeschmack zum neuen Album

Bevor am 24. Februar "Middle Of The Road", das neue Album des in den 90er Jahren als Wunderkind gefeierten Gitarristen Eric GALES erscheint, veröffentlicht der aus Memphis stammende Saitenkünstler bereits das Video (https://youtu.be/rnGywPZu_RI) zum Titelsong.

Bei dieser Nummer erhielt er Unterstützung von seinem Kollegen Gary Clark Jr., an den Aufnahmen der Scheibe waren zudem noch Aaron Haggerty (Schlagzeug), Dylan Wiggins (B3 Orgel), LaDonna Gales (Backgroundgesang) und Maxwell Drummey (Melotron) beteiligt, während Eric sämtliche Saiteninstrumente einspielte.

