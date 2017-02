Der junge QUINN SULLIVAN ist mit gerade einmal siebzehn Jahren schon verdammt weit gekommen. Bereits mit acht Jahren wurde das Blues-Wunderkind von Legende BUDDY GUY entdeckt, der bis heute als Mentor von Quinn fungiert, und teilte in der Folge die Bühne mit Genre-Größen wie JOE BONAMASSA, B.B. KING oder ERIC CLAPTON.

Mit "Midnight Highway" bringt der Teenager nun am 24. März seinen mittlerweile dritten Langspieler in die Regale. Einen Eindruck dieses neuen Silberlings könnt ihr euch ab sofort mit den Streams zu 'She Gets Me', 'Midnight Highway' und 'Something For Me' holen.

Quelle: Netinfect Redakteur: Tobias Dahs Tags: quinn sullivan midnight highway