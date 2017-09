Erneuter Schneefall bei SPOCK'S BEARD

Bereits im letzten Jahr durften SPOCK'S BEARD-Fans einige Freudentränen vergießen, als sich die Band für eine einmalige(?) Reunion-Show zusammenfand, bei der man das gesamte "Snow"-Konzeptwerk auf die Bühne brachte. Erwartungsgemäß erfolgt nun auch die entsprechende Nachlese, die gleichzeitig das erste Tondokument mit Neal Morse seit einer gefühlten Ewigkeit darstellt.

Unter dem schlichten Titel "Snow Live" wird der Gig vom Morsefest am 10. November via Radiant veröffentlicht, und dies in unterschiedlichen Packages. Vinyl-Anhänger sollten ebenso auf die Kosten kommen wie High-End-Fanatiker, die neben einer regulären Blu-ray auch das Set mit Doppel-DVD, Doppel-CD und 48-seitigem Artbook abstauben können. Und ganz gleich wie diese Geschichte weitergeht: Dieses einmalige Event sollte allen eingeschworenen Proggies jeden Cent wert sein!

