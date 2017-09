ORDEN OGAN zusätzlich mit UNLEASH THE ARCHERS, erste Shows ausverkauft

Howdy, Cowboy? Pack den Stetson ein, schwing dich auf dein Ross und dann komm auf einen Drink und ein bisschen zünftiges Kopfnicken zu den "Gunmen". ORDEN OGAN tourt nämlich in Kürze durch Europa und bringt neben RHAPSODY OF FIRE auch UNLEASH THE ARCHERS mit. Hier steigt der musikalische Shootout:

13.10.17 Fri DE Bochum Matrix

14.10.17 Sat DE Herford Herford - X

15.10.17 Sun FR Paris Petit Bain - ausverkauft!

16.10.17 Mon DE Langen Neue Stadthalle

17.10.17 Tue NL Nijmegen Doornroosje - ausverkauft!

18.10.17 Wed DE Bremen Tivoli

19.10.17 Thu DK Copenhagen Beta

20.10.17 Fri DE Leipzig Hellraiser

21.10.17 Sat Cz Prag Nova Chmelnice

22.10.17 Sun DE München Backstage

23.10.17 Mon AT Graz Explosiv

24.10.17 Tue IT Treviso New Age

25.10.17 Wed IT Bologna Zona Roveri

27.10.17 Fri ES Barcelona Salamandra

28.10.17 Sat ES Madrid But

29.10.17 Sun ES Bilbao Stage Live

31.10.17 Tue BE Vosselaar Biebob

01.11.17 Wed DE Bonn Kubana

02.11.17 Thu DE Ludwigsburg Rockfabrik

03.11.17 Fri CH Pratteln Z 7

04.11.17 Sat DE Geiselwind Music Hall

05.11.17 Sun IT Milano Live Club TBA

