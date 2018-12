Erste Bandbestätigungen für das

Das "Trveheim"-Festival hat sich zu einem unserer kleinen Lieblingsfestivals entwickelt. Im schönen Bayern, nahe am Airport München, wird es am 23.-24.08.2019 eine vierte Auflage geben. Und die Bestätigungen der letzten Tage haben es wahrlich in sich.

Mit TOKYO BLADE konnten echte NWoBHM-Veteranen gewonnen werden, die auch als Co-Headliner fungieren. Heute wurden dann auch noch die US-Metal-Heroen von ATTACKER bestätigt, die auch mit aktuellen Veröffentlichungen weit über dem Soll liegen.

Dazu hatten wir ja schon von STALLION und WITCH CROSS gehört.

Das bisherige Line-Up liest sich also wie folgt:

ATTACKER (USA)

STALLION (GER)

TOKYO BLADE (UK)

WITCH CROSS (DK)

Weitere Infos findet ihr auf der Homepage, auf Instagram oder auf der Facebook-Seite.