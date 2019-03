Euroblast-Festival 2019 mit weiteren Bandbestätigungen!

Die zweite Bandwelle für das Euorblast-Festival 2019 ist angerauscht und bringt spannende Namen auf den Tisch:

BETWEEN THE BURIED AND ME (Samstags-Headliner)

AZURE

BETRAYING THE MARTYRS

CONTROVERSIAL

FROSTBITT

HEAD WITH WINGS

KLONE

SHREZZERS

SUNLESS DAWN

THRAILKILL

TIDES FROM NEBULA

TIDES OF MAN

WHEEL

WINGS DENIED



Bereits bestätigt wurden:



22, ANIMA TEMPO, COLD NIGHT FOR ALLIGATORS, GHOST IRIS, HYPOPHORA, MOEL, SHOKRAN, SIAMESE, SLEEP TOKEN, SPECIAL PROVIDENCE , THE HAARP MACHINE, VALIS ABLAZE, VOTUM.

Weitere Bands folgen.

Das 15. Euroblast-Festival findet vom 27.-29.09.2019 in der Kölner Essigfabrik statt. Karten und weitere Infos gibt es hier: www.euroblast.net