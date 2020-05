Euroblast-Festival auf 2021 verschoben!

Viele Festivals wurden im Zuge der Corona-Pandemie bereits abgesagt oder verschoben, nun haben sich auch die Veranstalter des Euroblast-Festival entschieden, die 16. Auflage auf nächstes Jahr zu verschieben und zwar vom 30.09.-02.10.2021, die Karten aus diesem Jahr behalten die Gültigkeit.

Hier das Original-Statement:

Es gibt keinen einfachen Weg, dies zu sagen, aber wir haben beschlossen, dass das Beste für die Künstler, die Menge und für unser Team ist, die 16 Ausgabe des Euroblast Festival 2020 auf 2021 zu verschieben!



Wir warteten so lange wie möglich, bevor wir diese harte Entscheidung getroffen haben, aber wir haben das Gefühl, dass sie die einzige ist, die wir treffen konnten. Klar, die Sicherheit unserer Unterstützer und Crew steht bei uns oberster Stelle, aber wir würden lügen, wenn wir sagen würden, dass das der einzige Grund wäre. Die Wahrheit ist, wenn das Festival in diesem Jahr überhaupt stattfinden würde - es wäre nur mit begrenzter Kapazität, was diese Ausgabe zu einer kompletten finanziellen Katastrophe machen würde. Künstler Veranstaltungsort-und Besatzungskosten würden sich nicht ändern. Ganz zu schweigen davon, dass wir uns nicht mal sicher sind, ob jemand im Oktober überhaupt hier reisen kann... es liegt gerade einfach zu hoch in der Luft!



Wir möchten euch weiterhin die besten Schwingungen und die beste Progressive Musik geben, die wir können, aber unter diesen außergewöhnlichen, stressigen und beängstigenden Umständen ist es einfach unmöglich. Seit 2008 haben wir so viel Vielfalt und Dilemmas überwunden, aber wir haben es immer geschafft, unsere Termine mit euch, der Euroblast Familie, einzuhalten, aber dieses Jahr wird es einfach nicht passieren. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir ein ganzes Jahr eure wilden und verrückten Gesichter verpassen, aber es wird unser Wiedersehen so viel besser machen!



Wir werden uns am 30 September - 2 Oktober 2021 in Köln wieder vereinen.



Die Tickets werden automatisch auf nächstes Jahr überschlagen, so dass ihr automatisch für 2021 an Bord seid. Wir veröffentlichen genauere Informationen zu Tickets, Rückerstattungen und wie ihr uns in den nächsten Tagen helfen könnt und auch alle bestehenden Ticketinhaber direkt per E-Mail schicken.

Wir sind MEGA ausgenommen, sehen dies aber auch als Chance, etwas Besonderes für euch zu machen... und wir arbeiten auch an ein paar Ideen, um euch bald ein bisschen Euroblast in eure Häuser zu bringen...



Wir veranstalten morgen Freitag, den 29 Mai um 8 Uhr einen Verschiebung Q & A Live Stream auf unserem Instagram-Profil, um alle Fragen zu beantworten, die Sie haben könnten.



Bleib gesund & bleib stark - Viel Liebe!

John, Daniel & das gesamte Euroblast Team

Weitere Infos auf www.euroblast.net!



Quelle: Veranstalter Redakteur: Jakob Ehmke Tags: euroblast festival 2020 verschoben 2021