Ex-BOSTON-Drummer Sib Hashian gestorben

Am 22. März ist John "Sib" Hashian im Alter von 67 Jahren gestorben, nachdem er bei einem Auftritt der "Legends of Rock"-Shows auf einem Kreuzfahrtschiff zusammengebrochen war. Sib Hashian war Schlagzeuger auf den ersten beiden Alben "Boston" (1976) und "Don’t Look Back" (1978) von BOSTON und beteiligte sich auch noch an den ersten Aufnahmen zur dritten Scheibe "Third Stage" (1987). Auf Bandfotos war er sofort an seinem gewaltigen Afro erkennbar.

