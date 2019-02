Ex-EAGLE Don Felder kündigt neues Soloalbum an

Don Felder, vor allem berühmt durch seine Zeit als Gitarrist bei den EAGLES, will am 5. April sein Soloalbum "American Rock 'n' Roll" auf den Markt bringen. Dazu hat er sich eine große Schar berühmter Gäste ins Studio eingeladen. Neben vielen anderen sind Sammy Hagar (WABORITAS, ex-VAN HALEN, ex-MONTROSE), Slash, Richie Sambora (ex-BON JOVI), Peter Frampton, Joe Satriani, Mick Fleetwood (FLEETWOOD MAC), Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Bob Weir (GRATEFUL DEAD), Steve Porcaro (TOTO) und Alex Lifeson (RUSH) zu hören. Soeben wurden Cover und Tracklist bekannt gegeben:



1. American Rock 'n' Roll

2. Charmed

3. Falling In Love

4. Hearts On Fire

5. Limelight

6. Little Latin Lover

7. Rock You

8. She Just Doesn't Get It

9. Sun

10. The Way Things Have To Be

11. You're My World



Zum Titelstück ist ein Audioclip bei YouTube verfügbar, der das Artwork der Scheibe präsentiert.





