SLEEPMAKESWAVES: Fan-Paket zu gewinnen

Im Zuge unserer Präsentation der COG & SLEEPMAKESWAVES-Tour, die unter dem Banner "Distant Lands" firmiert, verlost POWERMETAL.de ein Fanpaket von SLEEPMAKESWAVES mit Shirt, dem aktuellen Album "Made Of Breath Only" und 1x2 Tickets zu einem Deutschland-Gig eurer Wahl.



Zur Einstimmung hier noch ein Song des Albums:







Die Tour macht an diesen Stationen halt:



25.03.2019 - Köln, MTC

26.03.2019 - Hamburg, Headcrash

27.03.2019 - Berlin, Musik & Frieden

28.03.2019 - München, Feuerwerk

Quelle: Sub Sounds Redakteur: Peter Kubaschk Tags: cog drawn together sleepmakeswaves gewinnspiel tides from nebula made of breath only

Bitte beachtet, dass ihr in unserer Community eingeloggt sein, um am Gewinnspiel teillzunehmen. Mit Teilnahme am Gewinnspiel stimmt ihr der Speicherung eurer Daten zur Ermittlung der Gewinner zu.