F29: Diagnose Groove/Doom Metal Album

Das US-Multitalent Derek Neibarger hat die Zeit der Corona-Pandemie genutzt, um ein acht Tracks umfassendes doomiges Album einzuspielen. In den via Atomic Zombie Records veröffentlichten Songs verarbeitet der Musiker neben eigenen depressiven Stimmungen jene Gefühlszustände, die so manchen in diesem sonderbaren Jahr der Pandemie ereilt haben dürften: Wut, Angst und Traurigkeit.

Das Album, das mit "F29" wohl nicht ohne Grund den Titel eines Diagnoseschlüssels für nichtorganische Psychosen trägt, steht im Netz zum Stream und Download bereit.