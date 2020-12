GARAGEDAYS: Perchtenhymne 2020 im Video

Die österreichische Metal-Truppe GARAGEDAYS hat zu ihrem Song 'And Again' ein Video ins Netz gestellt. Das als Perchtenhymne 2020 titulierte Video zeigt den traditionellen Tiroler Brauch der Perchten, sagenhaften Gestalten, die den Winter austreiben sollen.

Wenn der Perchtenlauf auch in diesem Jahr coronabedingt nicht stattfinden kann, so sind die urigen Gestalten wenigstens im Video zu bewundern.

Der zugehörige Song 'And Again' stammt von dem am 13.11.2020 veröffentlichten neuen Album, das den Titel "Something Black" trägt.

Insgesamt finden sich die folgenden zehn Titel auf der Scheibe:

1. Back In Line

2. Something Black

3. And Again

4. I Be There (For You)

5. Out Of Control

6. My Own Way

7. The Calling

8. To My Soul

9. New Home

10. Walking Dead

Das Cover Artwork stammt übrigens von Jobert Mello, der bereits für SABATON und PRIMAL FEAR geareitet hat.