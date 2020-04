FAIRYLAND: Witziges Video

Am 22. Mai wird "Osyrhianta" erscheinen. Das Video zu 'Heralds Of The Green Lands' zeigt die Band von ihrer humoristischen Seite. Tut es doch, oder? Das meinen die doch sicher ironisch? Seht selbst: Youtube.

Die Franzosen haben ein Fantasy-Konzeptalbum erschaffen, das sich um die Welt "Osyrhianta" dreht, in der die Bewohner große Schwierigkeiten haben, den Namen auszusprechen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Fans der Band werden schon erkennen, dass dieses Album eine Art Vorgeschichte zu "Of Wars In Osyrhia" ist. Vorbestellen kann man hier.

Hier ist die Trackliste des Albums:

1. The Age Of Birth

2. Across The Snow

3. The Hidden Kingdom Of Eloran

4. Eleandra

5. Heralds Of The Green Lands

6. Alone We Stand

7. Hubris Et Orbis

8. Mount Mirenor

9. Of Hope And Despair in Osyrhia

10. The Age Of Light

Aber ich glaube doch, dass die das witzig meinen. Mal ehrlich, ein gerüsteter Engel, der vor einem Heer Ketten haltend eine weiße Taube loslässt? Das ist ja selbst für High Fantasy ein bisschen viel Klischee, oder?