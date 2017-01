FAIRYTALE: Neues Album!

Am 24. Februar hat das Warten ein Ende, die Ruhrpott-Metaller von FAIRYTALE veröffentlichen mit "Battlestar Rising" ihr neues Album.

Das dritte Album der Band um Colin Büttner erscheint über Art Gates Records.

Anbei die Trackliste:

01 Face The Truth 02 Battlestar Rising 03 Cain 04 Man Or Machine 05 Scar 06 The Weird & The Mad 07 Viper Pilots 08 New Caprica 09 Final Five 10 The Opera House 11 The Admiral´s Speech 12 Colony (The Final Battle)

