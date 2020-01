FALCONER: Neues Album in Arbeit!

Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gerechnet. FALCONER war nie die arbeitsfreudigste Band, doch nun sind bereits sechs Jahre seit dem letzten Album "Black Moon Rising" in die Lande gegangen. Das letzte Konzert spielten die Schweden 2015, seitdem herrschte Stille. Nun möchten es die Musiker aus Mjölby aber noch einmal wissen. In Kürze begibt sich die Gruppe um Gitarrist Stefan Weinerhall wieder in Andy LaRocques "Sonic Train Studio", um den noch unbetitelten neunten Langspieler einzuspielen. Das noch nicht veröffentlichte Artwork stammt erneut aus der Feder von Jan Meininghaus, der bisher alle Alben von FALCONER veredelte. Wir dürfen uns auf dreizehn neue Folk-Metal-Songs freuen, gekrönt von einer samtenen Stimme, wobei es aber einige instrumentale Überraschungen geben wird, wie Weinerhall uns wissen lässt. Das Album soll in der zweiten Jahreshälfte über Metal Blade Records erscheinen.

