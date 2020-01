TESTAMENT mit neuem Album im April?

Manche News finden merkwürdige Wege in die weite Welt des WWW, so lässt sich anhand einer Produktliste auf Apple.com entnehmen, dass die Thrasher TESTAMENT am 03.04.2020 das neue Album namens "Titans Of Creation" veröffentlichen. Die Band selbst hat noch keine offiziele Akündigung dazu gemacht.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Children Of The Next Level

02. WWII

03. Dream Deceiver

04. Night Of The Witch

05. City Of Angels

06. Ishtars Gate

07. Symptoms

08. False Prophet

09. The Healers

10. Code Of Hammurabi

11. Curse Of Osiris

12. Catacombs

